Fondazione Santo Spirito, festa di inizio estate

Festa d’inizio estate alla Casa di riposo Fondazione Santo Spirito-Borla.

"Momenti di allegria e spensieratezza hanno caratterizzato il pomeriggio di domenica 19 giugno nel giardino della Casa di riposo dove ospiti, operatori, direzione e consiglio di amministrazione hanno preso parte alla tradizionale Festa d’inizio Estate, svoltasi purtroppo ancora senza la presenza dei parenti per evitare assembramenti – spiegano i responsabili - i festeggiamenti si sono aperti con la messa celebrata dal parroco don Janusz, una preghiera particolare è stata rivolta per tutti gli ospiti della struttura deceduti negli ultimi due anni ed anche per tutti i benefattori dell’Ente".

Dopo i saluti del nuovo presidente Luigi Tavano a nome di tutto il consiglio, si sono aperte le danze con canti e balli animati dal musicista Giancarlo, si sono poi susseguiti momenti divertenti tra indovinelli e risate, il tutto coronato dal buffet preparato dai cuochi della struttura.

"Ringraziamo per la presenza il sindaco Vittorio Ferrero, il vicesindaco Luca Lifredi, l’assessore Antonella Dassano che hanno portato i saluti della città e sono sempre disponibili e vicini alla Fondazione – aggiungono - Un grazie di cuore anche al presidente della Croce Rossa Vittorio Pasteris per il prestito dei gazebi ombreggianti ed al presidente della Protezione Civile Roberto Garione per l’aiuto costante a beneficio degli anziani".