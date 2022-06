Bici, moto, auto, ricambi e vintage: il 26 giugno c'è Ruggine

Santhià: torna la mostra scambio “Ruggine”, mercatino dedicato all’oggettistica vintage, alle biciclette, ai motorini, alle auto, alle moto e ai ricambi. Domenica 26 giugno l'appuntamento mensile si rinnoverà in piazza Aldo Moro con ingresso libero per il pubblico dalle 8 alle 15 circa. Gli espositori potranno presentarsi dalle 6,30 alle 8. C'è inoltre la possibilità, per chi fosse interessato, di esporre la propria auto, moto o bici d'epoca sul piazzale, in uno spazio dedicato, il tutto gratuitamente. In caso di brutto tempo la manifestazione potrà subire annullamenti o modifiche. Per prenotazioni e informazioni scrivere a [email protected].