A Sant'Emiliano lo storico Palio dei Rioni

Si è chiusa domenica 19 giugno la seconda edizione dell’era moderna del Palio Storico dei Rioni. A trionfare è stato Sant’Emiliano che con 37 punti, grazie agli 8 ottenuti all’ultimo gioco con un lancio dell’uovo di ben 31 metri, ha superato la concorrenza delle contrade San Cristoforo e San Rocco, giunte seconde a ex aequo con 32 punti. A seguire Rione Cappuccini con 27, Sant’Agostino con 26, San Sebastiano con 23 e San Francesco con 20. A chiudere la classifica il rione Piazza con 19 punti. La manifestazione ha preso il via venerdì 17, alla sera, con l’ammassamento dei rioni in piazza Galileo Ferraris e il proclama, da parte del sindaco, che ha dato il via al Palio. Sabato pomeriggio, le strade di Livorno si sono colorate con i vari colori delle contrade, per la sfilata con al seguito la banda musicale e gli sbandieratori del rione Santa Caterina di Asti e i gioghi di fuoco. Domenica 19,poi il via ufficiale ai giochi che ha visto sfidarsi al mattino i bambini (senza però l’assegnazione di alcun punteggio per la classifica finale), e poi, dal pomeriggio, gli adulti che si sono dati battaglia con gimkane, slalom in carriola, gioco della lippa, corsa con i sacchi, gira la testa e lancio dell’uovo.