Festa della Musica tra jazz e premiazioni del Summer Click Festival

Santhià: applausi a scena aperta per la band Four Jam composta da giovanissimi musicisti che hanno portato nel giardino della biblioteca civica dell'ottimo jazz. Non poteva essere celebrata al meglio la Festa europea della Musica: concerto preceduto dalla conversazione musicale tra Giudo Michelone e Giuseppe Garavana.

Nella pausa tra primo e secondo tempo del concerto si è tenuta la premiazione del Summer Click Festival, il festival dedicato alla fotografia. Il premio "I Like" ovvero alla foto che ha ricevuto più mi piace sulla pagina Facebook del festival è andato a Marco Salussolia Todarello con la foto "Cieli immensi e immenso amore" che ha ottenuto 317 like mentre premio "Fedeltà" è andato a Marzio Erbari.

La classifica del premio "Giuria Tecnica Sezione Colore" ha visto al primo posto lo scatto "Toc Toc" di Di Nota Daniele, secondo "Due Coppie" di Gianluca Ligori di Palermo e a pari merito due foto della stessa artista ovvero "Koy" e "Mary Jane" di Irene Bertotti.

La classifica "Giuria Tecnica Sezione B/N" ha visto al primo posto la fotografia "La Fuga" di Davide Boldo, "Bimbo Zucchero" di Gianluca Ligori e "L'Amore è" di Vania Pambianchi di Milano. Sono stati premiati anche le fotografie scattate all'interno di Santhià Summer Marathon, la prima photo marathon svoltasi a Santhià.

Sono stati premiati i vincitori per ognuna delle quattro categorie tematiche sviluppate. Per il tema "Storia Santhiatese" vittoria per Ricordo Verde (foto dell'ex cinema ideal) di Matteo Patrucco, per il tema "Espresso" Michele Urru con "In attesa dell'espresso". Per il tema "Pace" vittoria per Alessandra Tumminelli con "No Difference" e per il tema "Fine" lo scatto più votato è stato "Fine di un'epoca" di Laura Sabato.

Lo staff del Summer Click Festival composto da Andrea Mangano, Giulia Giolito, Mirko Giolito e Francesca Corradini ha ringraziato i giudici che hanno lavorato per stilare le classifiche finali: Giorgio Sali, Fausto Zai, Carlo Ilardi, Riccardo Ferrarese, Lorenzo Proverbio e Renzo Bellardone.