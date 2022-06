I giovani festeggiano San Luigi

Giovani, c'è festa per voi. Da venerdì 24 a domenica 26 giugno Alice Castello celebra San Luigi con tre serate di concerti, balli e cene. Sede della manifestazione organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune, è piazza Ballario. Qui venerdì 24 alle 19,30 aprirà lo stand gastronomico, mentre alle 22 saliranno alla console i Just 4 deejay De Stefani, Borgazzi, Rovier e Datta, con l'animazione delle Ladies K. Sabato 25 a dare spettacolo sarà il gruppo degli Showzer con Dj Seven. Domenica 26 il patrono dei giovani sarà infine festeggiato con i fuochi artificiali e l'appuntamento di chiusura con Trash College, dalle 21,30.

Tuttavia il divertimento non termina qui. Nella stessa giornata di domenica sarà inaugurato il Torneo dei rioni, iniziativa del gruppo dei giovani Den che animerà il paese fino al 3 luglio con sfide e giochi di squadra.