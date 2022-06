Il presidente della Regione Cirio in visita alla materna "Elda Rosetta"

Saluggia: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio fa visita alla materna di Saluggia, per la festa di fine anno scolastico. Ad accoglierlo, oltre alla dirigente scolastica e allo staff della scuola “Elda Rosetta”, anche il neo sindaco Libero Farinelli, accompagnato dai componenti della sua futura giunta Adelangela Demaria (accreditata alla carica di vicesindaco), Alessandro Momo e Federica Boggio.

I tigrotti della materna, all’ultimo anno di scuola, hanno ringraziato il presidente Cirio con un canto festoso, che poi ha consegnato ai ragazzi della 2a media i buoni per l’acquisto di libri, frutto del lascito della maestra Rosetta al Comune di Saluggia, che in suo nome, ogni anno premia gli alunni più meritevoli.

“Oggi è la mia prima uscita come sindaco e sono onorato di accogliere qui il presidente della Regione Cirio – ha detto in apertura un emozionato Farinelli – la maestra Rosetta è stato un insegnante importante per la nostra comunità, che dedicato la sua vita alla scuola, contribuendo ad istruire ed educare molti giovani saluggesi. Anche quando ci ha lasciato si è ricordata della nostra scuola, devolvendo parte della sua eredità al Comune, e in suo nome è stato istituito il premio Bontà, rivolto agli studenti E a lei dovremmo sempre dire grazie”.

“Ringrazio tutti i ragazzi, la dirigente scolastica, le insegnanti e il nuovo sindaco per questo invito – ha detto in apertura il presidente Cirio – Questo era un anno complicato, della ripartenza dopo il Covid. Pur soffrendo in questi hanno ho dovuto firmare ordinanze di chiusura delle scuole. E’ stato difficile tutelare sia la salute che il diritto alla scuola, allo studio e alla socialità. Ma grazie ai vaccini e alla scienza siamo qua in presenza e questa è una conquista. Ringrazio gli insegnanti per quanto fatto durante la Dad, inventandosela da un giorno all’altro, perché il paese non era pronto a questo tipo di emergenza. Faccio il mio in bocca al lupo ai ragazzi, che da questa pandemia possono prendere le cose buone, e di quanto ci ha insegnato questo momento difficile”.

Dopo le premiazioni agli studenti del progetto Pon, gli alunni di Saluggia hanno donato al presidente una cravatta. “Ringrazio tutti per avermi fatto vivere un momento speciale – ha concluso Cirio al termine della giornata – lunedì sarò nuovamente impegnato per Saluggia, cercando di far riottenere a questa scuola materna la terza sezione che purtroppo ha perso in questo anno scolastico”.