Chiuse le fontane nelle piazze anche se l'acqua viene riciclata

Gattinara, allarme siccità: il Comune chiude le fontane nelle piazze. La pioggia di mercoledì 22 giugno non ha portato sollievo ad una situazione che sta assumendo contorni sempre più critici, soprattutto nella pianura padana. Sono già oltre 250 i Comuni piemontesi che hanno già emesso ordinanze per contenere l’emergenza idrica, invitando ad un uso responsabile dell’acqua. La città del Vino al momento non rientra nell’elenco dei Comuni più critici. Resta comunque di primaria importanza ridurre il consumo di acqua potabile, adottando comportamenti virtuosi nell’utilizzo della risorsa.

Il Comune di Gattinara, in questo periodo e fino alle auspicate piogge, ha deciso di chiudere le fontane nelle piazze della città, nonostante l’acqua utilizzata sia riciclata. Rimarranno soltanto aperti i fontanili di controllo dell’Asl e le fontanelle con il rubinetto di chiusura.