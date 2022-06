Palazzolo: assemblea pubblica per la nuova raccolta rifiuti

Appuntamento sul tema rifiuti questa sera, mercoledì 22 giugno, a Palazzolo. In piazza Giovane Italia dalle 21 alle 23 si terrà l’assemblea pubblica organizzata dal Covevar.

Dopo l'appuntamento di sabato scorso quando a Palazzolo sono stati distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta differenziata e con la presenza di un punto informativo, questa sera il Covevar rinnova l'incontro con i cittadini palazzolesi per l'assemblea pubblica dedicata al tema rifiuti per specificare i nuovi servizi di raccolta attivi dal mese di settembre e per rispondere a domande o dubbi in merito.