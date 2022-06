Morto in un incidente Gian Paolo Tonetti, responsabile di Borgosesia

Morto in un incidente stradale il presidente della Sezione di Borgosesia Coldiretti Vercelli Biella, Gian Paolo Tonetti.

Aveva 38 anni ed era anche consigliere e membro di giunta, oltre ad essere uno stimato veterinario e un apicoltore. Il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani lo ricordano come un uomo che "si è sempre fatto apprezzare non solo dai soci e dal personale di Coldiretti, ma da tutta la comunità valsesiana. Presente in zona e molto disponibile, era conosciutissimo in tutta la Valsesia. La sua morte improvvisa e prematura ci ha addolorati profondamente”.