L'amministrazione incontra i commercianti in vista dei saldi

Santhià: riunione alle 19,30 di martedì 21 giugno tra l’amministrazione comunale e i commercianti in sala consiliare. Oggetto dell’incontro: l’apertura straordinaria serale delle attività fino alle 24 in occasione dei saldi, per le serate di venerdì 1°, 8 e 15 luglio.

"Su richiesta dei commercianti che hanno partecipato ai cicli formativi sui Distretti del Commercio abbiamo indetto questa riunione – spiega Massimo Carando, consigliere con delega al Commercio - Per essere pienamente operativi, si prega di segnalare in questo incontro la volontà di organizzare eventi o iniziative all’interno o all’esterno delle attività, così da avere al più presto un programma da sviluppare e da condividere poi con la clientela".

L’estate santhiatese vede in programma musica dal vivo, eventi teatrali , cinema sotto le stelle. Conclude Carando: "Abbiamo pensato di coinvolgere i commercianti e le attività produttive nell’organizzazione fin da subito, così da farci trovare tutti insieme pronti all’arrivo dell’estate. Con i cicli formativi dei Distretti del Commercio abbiamo trovato la collaborazione fattiva dei commercianti, con cui abbiamo dato vita ad una fiera di Primavera davvero bella".