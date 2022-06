Il presidente della Regione Alberto Cirio in visita all'Ostello

Santhià: oggi, lunedì 20 giugno, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in visita alla città. A fare gli onori di casa il sindaco Angela Ariotti. Cirio ha salutato Majutin e Stevulin, le maschere del Carnevale storico, che nella giornata di domenica 19 giugno hanno dato vita con gruppi e carri allegorici alla sfilata estiva. La visita è poi proseguita alla Casa del Pellegrino, l’ostello “Amici della Via Francigena di Santhià”, punto di riferimento per i pellegrini in visita sul territorio. Nei giorni scorsi “Via Francigena For All”, il progetto candidato dal Piemonte al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri "per l’accessibilità dei percorsi turistici", si è aggiudicato 1,6 milioni di euro. Il piano prevede l’adeguamento di strutture e percorsi distribuiti in 250 chilometri in 47 comuni sui 650 chilometri complessivi.