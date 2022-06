Le foto del Carnevale di Santhià 2022

Santhià: tanta voglia di normalità, di sfilare e di Carvè dopo due anni di stop. Ieri, sabato 18 giugno, si è svolta la tradizionale sfilata notturna del Carnevale Storico di Santhià, con carri e maschere illuminati.

Alcune compagnie hanno riproposto i carri che hanno sfilato per l'ultima volta nel febbraio 2020, le maschere a piedi hanno riadattato i costumi alle tropicali temperature di questi giorni e altri ancora hanno creato una nuova tshirt di sfilata per l'occasione.

I numeri degli sfilanti in alcuni gruppi si è ridimensionato, in altri è rimasto invariato. Per tutti loro e per il pubblico presente è stata sicuramente una nuova esperienza quella del Carnevale estivo, accomunata da un unico pensiero: tornare a sfilare e stare insieme. Musica, balletti e coreografie hanno accompagnato tutta la sfilata che, iniziata alle 21, si è svolta su un circuito ad anello. Sempre nella giornata di sabato si sono tenuti l’inaugurazione della manifestazione enogastronomica “Fuori i Fusti” by Bolle di Malto e lo spettacolo musicale "Just4deejays". E per chi si fosse perso la sfilata notturna, oggi, domenica 19 giugno, sarà la volta del corso mascherato diurno, con partenza alle 16, all'interno dello stesso circuito proposto per la notturna.