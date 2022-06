La ripartenza del Carnevale di Santhià tra musica e allegria

Riparte e prosegue il Carnevale Storico di Santhià tra sorrisi, musica e colori.

Oggi, domenica 19 giugno, si è tenuto un grande incontro con le maschere e i personaggi storici provenienti da tutto il Piemonte che nel pomeriggio si sono uniti alla sfilata diurna. Ma non finisce qui. Stasera, alle 22.30 ci sarà lo spettacolo musicale degli Explosion e poi fino al 21 giugno, saranno presenti ben 8 birrifici, con 24 birre artigianali e i migliori cibi di strada italiani e piemontesi, curati dall’organizzazione “Fuori i Fusti by Bolle di Malto” e selezionati da Gusto Italia. Infine, domani, lunedì 20 giugno (alle 22.30) si terrà lo spettacolo musicale The Royal Band Queen Tribute, mentre martedì (alle 22) si svolgerà il “Rogo del Babaciu”, che sancirà la fine del Carnevale con lo spettacolo musicale The Bowman.