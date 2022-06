Si gioca a basket gratuitamente con la Pallacanestro Trino

Un’estate al campetto della parrocchia in via Gian Andrea Irico per giocare a basket con la Pallacanestro Trino. Gratuitamente. Torna l’iniziativa di successo lanciata già la scorsa estate dai responsabili della Pallacanestro Trino.

Per la serie, il basket a Trino non si ferma neanche d’estate: "Si chiudono le porte della palestra e si aprono quelle del campetto -spiegano dal sodalizio cestistico trinese - Anche quest'anno saremo presenti al campetto della parrocchia due giorni a settimana per far giocare tutti gratuitamente. Se siete appassionati o alle prime armi, se volete iniziare a giocare a pallacanestro o volete riprendere in mano il pallone, il campetto sarà aperto tutti i martedì e venerdì, dalle 17,30 alle 19. Si parte venerdì 24 giugno. Ci divertiremo tutti assieme. Insomma, la parola dell'estate l'avrete capita, vi aspettiamo tutti al campetto".

Chi fosse interessato a partecipare può contattare, telefonando o scrivendo su whatsapp, a Federico Ottavis al 338-9255115 o a Francesco Tricerri al 340-1450362.