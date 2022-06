Il programma del Carnevale Storico di Santhià 2022

“La volontà è quella di dare un segnale di ripresa: per le maschere, per i costruttori carnevaleschi e per la cittadinanza. La manifestazione riparte per poi esplodere in tutto il suo splendore nel 2023”. Così Fabrizio Pistono, presidente della Pro Loco Santhià, ha presentato l’edizione 2022 del Carnevale Storico di Santhià che terminerà il 21 giugno. Una sfilata notturna oggi sabato 18 giugno e una diurna il 19 con in tutto 10 carri allegorici e 9 mascherate a piedi. Ad accompagnare Stevulin e Majiutin che sfileranno sulla storica Mercedes del 1954 saranno inoltre lo Stato Maggiore Napoleonico, il Corpo Pifferi e Tamburi, la banda musicale cittadina e la banda musicale i Giovani. Non solo. Non c'è festa che tenga senza brindisi e buon cibo! È per questo che saranno presenti, dal 18 al 21 giugno, ben 8 birrifici, con 24 birre artigianali e i migliori cibi di strada italiani e piemontesi, curati dall’organizzazione “Fuori i Fusti by Bolle di Malto” e selezionati da Gusto Italia. Un’iniziativa che punta sicuramente alla qualità: “La birra – spiega il direttore di Fuori i Fusti Vito Gioia – è artigianale e pregiata. È un prodotto da gustare, non solo da bere: vogliamo valorizzarlo al massimo”. Non solo. La bevanda sarà accompagnata da buona cucina e la novità di quest’anno sarà il poke.

La manifestazione si concluderà il giorno del solstizio d’estate, festa di San Luigi. Questa collocazione è stata fortemente voluta dalla Pro Loco per riproporre una grande tradizione perduta: la famosa “Festa dei Giovani”, celebrata in Santhià già alla fine del XVIII secolo e andata a perdersi a cavallo degli anni ’50 del secolo scorso.

Il programma

Il Carnevale è iniziato ieri, venerdì 17 giugno, con il tradizionale appuntamento (questa volta fuori stagione) del "Giobia Grass Santhiatese". Oggi sabato 18 giugno si terrà la sfilata notturna (ore 20) e il 19 quella diurna (ore 16). Inoltre, domenica mattina dalle 10,30 si svolgerà un grande incontro con le maschere e i personaggi storici provenienti da tutto il Piemonte che nel pomeriggio si uniranno al corso mascherato. Musica, momenti di intrattenimento e tanto altro ancora. Questo è il Carnevale storico di Santhià. Per chi ama invece andar fuoriporta nel tempo libero, quale occasione migliore è il weekend lungo dal 17 al 21 giugno... se in famiglia la maschera non volete metter... Santhià vi attende con uno dei suoi spettacoli d'eccellenza, il birdwatching.

Le serate danzanti saranno ad ingresso libero e gratuito, mentre le sfilate avranno ingresso a pagamento, fissato a 5 € a persona per i non residenti.

L’ingresso sarà però gratuito per i bambini fino a 12 anni di età. È comunque gradita un’offerta volontaria a causa dei due anni di stop per l’emergenza Covid.