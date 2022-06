Trino: gli appuntamenti del fine settimana

“Robella in festa”, lo spettacolo di danza de “Il sogno di Giò”, il teatro allegro con ‘L Lantarnin dal Ranatè, la processione del Corpus Domini. Fine settimana ricco e variegato a Trino, con tanti appuntamenti.

La danza: giovedì sera c’è stata la prima dello spettacolo “Once upon a time” della scuola di danza “Il sogno di Giò” al teatro Orsa di piazza San Giovanni Bosco, e verrà replicato questa sera, venerdì 17 giugno, alle 21. Tanta magia, danza, musiche, divertimento e voglia di far emozionare: dopo due anni senza saggio, la scuola di danza torna a far vivere una serata meravigliosa. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno: torna dopo due anni di sosta per le restrizioni Covid-19 la “Robella in festa” giunta alla sua settima edizione. Viene proposta come sempre dal Circolo Amici Robellesi in piazza Montagnini, cuore della frazione. Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, a partire dalle 19,30, sarà possibile cenare con gli ottimi piatti preparati dagli Amici Robellesi, mentre gli appuntamenti musicali saranno i seguenti: venerdì 17 giugno dalle 22 ci sarà la serata di musica con l’intrattenimento dedicato ai più giovani, ma un po’ a tutti, con il trinese dj Ciuffo, accompagnato dalle verve di voice Max; sabato 18 giugno dalle 22 spazio al tributo a Vasco Rossi con il gruppo Vascollection Real Tribute; domenica 19 dalle 22 si chiuderà con la serata musicale sarà dedicata a chi ama ballare sulle note del liscio che saranno proposte dall’orchestra Beppe Aliano Band.

Il teatro: sabato 18 giugno alle 21,30 al Teatro civico ‘L Lantarnin dal Ranatè proporrà “Cabaret Satirico” con la compagnia Attori Torino: Alessandra ha sempre cercato di essere sexy, alla fine scopre di essere sexy come un Carlino, anzi come un bulldog francese e a questo punto si domanda, chissà come si sentiranno gli altri, c’è chi si sente un pinscher o un dobermann o un barboncino ma poi chissà perché gli uomini e i cani si assomigliano. Per informazioni sullo spettacolo si può contattare Mario Martuzzi al 347-6466221.

L’appuntamento religioso: sarà domenica 19 giugno dalle 20,45 con la processione del Corpus Domini che partirà da corso Italia per proseguire nelle vie Duca d’Aosta, del Carmine, Ferrari, Lanza, per far ritorno in corso Italia e terminare in chiesa parrocchiale.