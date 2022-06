Torna in pista la Pro Loco di Fontanetto Po, che lo scorso mese ha rinnovato il consiglio direttivo con l’entrata di volti nuovi e giovani, per organizzare, sabato 18 in piazza Garibaldi, la festa della musica Recovery Sound. Alle 18,30 si inizia con l’aperitivo e si attende l’esibizione della Bounce Band, o meglio gli allievi dell’Accademia Lizard, che proporrà "British rock 70-80-90". Seguirà la cena con un ricco menù di pesce e paella ma non mancherà l’alternativa per chi ha gusti diversi. La serata si concluderà con il concerto della Corale San Martino.