Il libro “B/N Declinazioni” a favore di Fondazione Airc

Santhià: fotografia, sensibilizzazione e solidarietà, sono questi i tre ingredienti della serata fotografica del Summer Click Festival in programma oggi, mercoledì 15 giugno alle 21, in biblioteca civica. Sarà presentato il libro fotografico “B/N Declinazioni” a cura di Antonio Buonocore. Nel volume capolavori in bianco e nero di importanti fotografi, professionisti o di alta amatorialità, che prediligono immagini in bianco e nero: Vasco Ascolini, Diego Bardone, Salvatore Basile, Mauro Cangemi, Lisa Di Michele, Coccioli Cesare, Di Liborio Patrizia Eichenberger, Marco Ferreri, Tiziano Ghidorsi, Ramon Manchovas, Bruno Marzi, Chiara Mazzeri, Gigi Montali, Alejandro Montini, Thomas Nerantzis, Marina Pinskiy, Fiorenzo Rosso, Maria Serra, Daniela Storti, Cristiano Vassalli, Willy Vecchiato.

Nel corso della serata letture di poesia urbana con Renzo Bellardone, Elisa Scirpoli e Alessandra Lobrano. Il volume “B/N Declinazioni” è stampato a totale beneficio della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e alcune copie saranno presenti in biblioteca per chi volesse fare una offerta a favore di Airc.