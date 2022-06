Consegnate le “Chiavi della gentilezza” a Crescentino, quale simbolo di benvenuto ai 55 nuovi nati nel 2021.

La cerimonia organizzata dall’assessorato alla Gentilezza ha visto la collaborazione dell’associazione Mani Generose che ha realizzato per ogni nuovo nato un bavaglino personalizzato.

"In piazza Caretto sono stati consegnati una pergamena con il nome del bambino e il bavaglino – spiega l’assessore alla Gentilezza Antonella Dassano - Voglio ringraziare di cuore le famiglie che hanno partecipato, è stato un modo per ritrovarci dopo la pandemia che ci ha resi un po’ individualisti, tutti questi bimbi hanno dato una nota gioiosa alla giornata. Ringrazio per il contributo Mani Generose, inoltre, per tutta la giornata le volontarie hanno lavorato a maglia nell’androne della Protezione civile perché ricorreva la Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico. Tutto questo dimostra che la nostra città tende a solidarizzare, a collaborare per fare cose diverse".