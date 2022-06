L'Avis "Rinaldo Toselli" dona una panchina gialla alla città

Santhià: oggi, martedì 14 giugno, alle 16,30 al Bosco in Città, nella Giornata mondiale del donatore di sangue, la sezione Comunale Avis "Rinaldo Toselli" inaugura una panchina come donazione alla città.

"Molte le sezioni che in questa giornata decidono di svolgere manifestazioni - commenta Mirella Garzolino, presidente della sezione Avis - la nostra decisione di donare alla cittadinanza questa panchina risiede nella volontà di ringraziare tutti per ciò che ogni giorno viene fatto per l’Avis. La panchina che doneremo sarà di colore giallo; riprende, infatti, lo slogan dell’Avis con il richiamo al colore della donazione del plasma".