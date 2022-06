Con 90 voti confermato il sindaco uscente Davide Calzoni

Comune di Civiasco: conferma per Davide Calzoni alle amministrative. Il sindaco uscente con 90 voti, il 56,96%, vince le elezioni con la lista "Per Civiasco". Sessantotto i voti, il 43,04%, per lo sfidante Carlo Cerli che si è candidato con la lista "La caplina d'Civiasc". I votanti sono stati 165 su 223, il 73,99%, sei le schede nulle, una quella bianca.