Amministrative: Davide Gilardino si riconferma sindaco

Comune di Ronsecco: Davide Gilardino si riconferma sindaco. La sua lista “Insieme per Ronsecco” ottiene 247 voti con una percentuale di voto del 76,23. A seguire Laura Osenga candidata sindaco per la seconda lista civica “Via liste civetta”, con 58 voti (17,90%), Riccardo Foti candidato per Italexit con Paragone con 13 voti (4,01%) e Romolo Caiazza per il Partito Gay - Lgbt+ che si ferma a 6 voti (1,85%).

“Insieme per Ronsecco” ottiene così sette seggi mentre “Via liste civetta” tre: gli aventi diritto al voto quest’anno erano 472, votanti effettivi 334, con un’affluenza del 70,76% (in calo rispetto alle amministrative del 2017 quando su 491 elettori furono 370 i votanti e 75,36% il dato dell’affluenza).