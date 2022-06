Una app per uno stile di vita più sostenibile

Un’app per educare i cittadini al futuro sostenibile. Grazie alla collaborazione con la start-up AWorld, l’amministrazione di Livorno Ferraris ha deciso di lanciare un’applicazione aperta a tutti i livornesi per raggiungere uno stile di vita più sostenibile. ActNow, l’app scelta partner anche dalle Nazioni Unite, è stata presentata sabato 4 giugno, nella sala del consiglio. “Il futuro sostenibile è raggiungibile attraverso le nostre azioni quotidiane – spiega il sindaco Stefano Corgnati – per questo come comune abbiamo deciso di fare da pilota per l’uso di questa applicazione in una piccola realtà come la nostra. Abbiamo deciso di legarla ai giochi del Palio, che prenderà il via la prossima settimana. Scaricando questa applicazione i cittadini di ogni Rione si potranno sfidare a compiere azioni sostenibili. In questo modo, oltre ad accumulare punti per far vincere la propria contrada, potranno fare del bene all’ambiente”. La sfida tra i cittadini sarà attiva fino al 19 giugno su AWorld App con una Challenge del Palio, che sfida i rioni a raggiungere almeno 2000 azioni sostenibili in due settimane, al termine della quale il Comune svolgerà una attività di piantumazione.