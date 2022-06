Note di Pace, concerto con gli alunni di primaria e infanzia

Un concerto per il settantaseiesimo anniversario della Festa della Repubblica è la proposta fatta al sindaco Riccardo Vallino dal presidente della banda musicale “G.B. Viotti”, Livio Gennaro. Proposta subito condivisa senza esitazioni dal primo cittadino. Si perché il concerto “Note di Pace” oltre ad essere un piacevole intermezzo musicale prevedeva un repertorio a tema: la Pace. La manifestazione ha potuto contare anche sulla presenza degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia che al pubblico hanno fatto sentire la loro voce in favore della pace. All’evento era presente il maestro Carlo Olmo, invitato dall’Amministrazione comunale riconoscente per il dono delle mascherine avvenuto nella prima fase della pandemia. Al ringraziamento si è unita anche Claudia Demarchi, sindaco all’epoca del Covid. Oltre ad un numeroso pubblico erano presenti le associazioni che operano in paese, oltre al Gruppo Alpini. A questi ultimi la cerimonia dell’alzabandiera che con l’Inno d’Italia ha segnato l’inizio della festa.