Danza, agli Italiani medaglia d'oro per la Vitality

Le ragazze della Vitality trionfano ai campionati di danza. Dal 22 aprile al 5 giugno, a Carrara sono andati in scena i campionati Italiani di Categoria e Assoluti settori breaking, danze internazionali WDSF, IDO, WRRC, danze accademiche, danze EPOCA, street e pop dance, organizzati dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Spostiva a cui hanno preso parte le giovanissime atlete della scuola di danza di Livorno). “Siamo contente per il risultato ottenuto – racconta un’entusiasta Chiara Barone, presidente della Vitality – in danza classica le nostre soliste hanno ottenuto un buon piazzamento. Il 5° posto di Eliana Matos Hinojosa, tra le 76 partecipanti, è un risultato che ci fa piacere. Ma quello che ci rende orgogliosi è la medaglia d’oro nel gruppo modern contemporary 13-16 anni, con la reografia Focus diretta e coreografata dall’insegnante Alessia Borda. Il livello era molto alto – conclude - e questo risultato è il premio per il duro lavoro svolto. Portare a casa la medaglia d’oro nei campionati italiani sarà qualcosa che queste ragazze si porteranno dietro per il futuro”. A salire sul gradino più alto del podio sono state Alessia Vallone, Alessia Nicolello, Gaia Camoriano, Rebecca Bardone, Giulia Marco, Eliana Matos Hinojosa, dirette dalla coreografa Alessia Borda.