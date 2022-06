Cena medievale con 879 commensali

E' stata un successo la cena medievale di sabato 4 giugno. La grande cinghialata, organizzata dall’associazione Palio Storico dei Rioni, è stata un modo per le varie contrade di ritrovarsi tutti insieme, in vista del Palio dei Rioni che prenderà il via venerdì 17 giugno prossimo. “Siamo felici del risultato raggiunto – spiega Monica Actis, presidente dell’associazione Palio – adesso siamo pronti a dare il via ai giochi. Il paese in questi giorni si è già colorato con le bandiere e gli striscioni dei vari rioni. L’entusiasmo e il clima che si sta vivendo in paese ci fa ben sperare nella riuscita della manifestazione”. “Quello di sabato scorso è stato un momento indimenticabile di questi due mandati – gli fa eco il sindaco Stefano Corgnati - il nostro paese ha riassaporato il piacere di cenare insieme, di prendersi il tempo per chiacchierare senza fretta con gli amici, mentre i bimbi giocavano allegri al parco giochi. Una lunga fila colorata di 879 commensali, illuminata dalle candele e dalle torce. Un evento collettivo dei livornesi, partecipato anche da tanti altri amici che hanno voluto vivere con noi questa emozione".