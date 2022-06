Addio al ristoratore Giovanni Troiano, titolare del Piccadilly

Santhià: sgomento e cordoglio per la morte improvvisa di Giovanni Troiano. Storico ristoratore, aveva 66 anni. Con la famiglia aveva gestito prima la pizzeria Coccodrillo per poi iniziare una nuova attività con il ristorante pizzeria Piccadilly. Ottimo cuoco soprattutto per quanto riguarda le portate di pesce, era apprezzato da tutti per la sua simpatia e cordialità.

"Un uomo dal cuore grande"; "una persona meravigliosa e un grande lavoratore": così viene ricordato nei tanti messaggi di ricordo affidati ai social.