Mense: in graduatoria per il bando Pnrr e per 359.000 euro

Trino: inserimento in graduatoria per il bando del Pnrr sulle mense per il Comune. Questo varrà il successivo finanziamento di 359.000 euro. Lo ha annunciato il sindaco Daniele Pane.

"Un grande lavoro di squadra ha portato ad un altro importante risultato per la nostra comunità - spiega il primo cittadino - Siamo felici di annunciare che il Comune di Trino è stato inserito nella graduatoria per il bando Pnrr mense e sarà finanziato con 359.000 euro. Si tratta di una notizia molto importante per le nostre scuole che ci riempie di orgoglio. Prossimamente daremo maggiori informazioni su quale tipo di intervento andremo a realizzare".