Alla Cri di Crescentino 50 mila euro per l'acquisto di una nuova ambulanza

C'è anche il Comitato di Crescentino della Croce rossa tra i destinatari dei contributi di Fondazione Crt per l'acquisto di una 21 nuove ambulanze per il Servizio sanitario di emergenza del 118 in Piemonte e Valle d’Aosta. Complessivamente, oltre 1 milione di euro erogati alle organizzazioni di volontariato vincitrici del bando “Missione Soccorso”.





“Le nuove ambulanze che entreranno in servizio grazie ai contributi della Fondazione Crt sono una risorsa preziosa per il sistema sanitario, sottoposto a stress e usura del tutto eccezionali negli ultimi due anni a causa della pandemia: una sicurezza in più per la salute dei cittadini e un supporto importante per l’impegno dei volontari”, affermano il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il segretario Generale Massimo Lapucci. Salgono così a 584 le ambulanze entrate in servizio dal 2002 a oggi con i contributi della Fondazione Crt per oltre 29 milioni di euro complessivi.





Questi i 21 enti che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze: 1 ente nell’Alessandrino (la Pubblica Assistenza Croce Verde Ovadese); 2 nell’Astigiano (la Pubblica Assistenza Croce Verde di Nizza Monferrato e il Comitato di Montegrosso d'Asti della Cri-Croce Rossa italiana); 1 nel Biellese (il Comitato di Biella della Cri); 3 nel Cuneese (i Comitati di Savigliano, di Bra e di Alba della Cri); 1 nel Novarese (il Gruppo Radio Emergenza Sizzano); 11 nel Torinese (la Croce Bianca di Rivalta di Torino; la Croce Bianca Volpianese; la Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi; il Comitato di Rivoli della CRI per la delegazione di Grugliasco; la Croce Verde Torino per la delegazione di Ciriè; la Croce Verde Cumiana; la Croce Verde Villastellone per la delegazione di Sestriere; il Comitato di Carignano della Cri per la delegazione di Castagnole Piemonte; la Pubblica Assistenza Croce Giallo Azzurra; il Comitato di Poirino della Cri per la delegazione di Pralormo; il Comitato Valli di Lanzo della Cri per la delegazione di Corio); 1 nel Vercellese (il Comitato di Crescentino della Cri); 1 in Valle d’Aosta (il Comitato di Aosta della Cri).