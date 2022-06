Santhià: il ritorno del Carnevale

Una tradizione lunga un millennio che continua ad essere portata avanti: è il Carnevale Storico di Santhià, che nato nel 1093 è il più antico d’Italia. Un divertimento che quest’anno attende gli spettatori dal 17 al 21 giugno con una sfilata notturna il 18 giugno e una diurna il 19. Per l’edizione 2022 ad accompagnare le maschere che sfileranno sulla storica Mercedes del 1954, lo Stato Maggiore Napoleonico, il Corpo Pifferi e Tamburi, la banda musicale cittadina, la banda musicale i Giovani, 10 carri allegorici e 9 mascherate a piedi.

Il Carnevale storico di Santhià è uno dei più antichi del Piemonte: del resto alcuni documenti rinvenuti nell’archivio comunale attestano che già nei primi anni del Trecento a Santhià esisteva un’associazione giovanile laica (l’Abadia) che si occupava di organizzare balli e festeggiamenti in occasione del Carnevale. In questi scritti si fa riferimento al Carnevale santhiatese come a un avvenimento le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Il Carnevale di Santhià è rappresentato da due maschere storiche, Stevulin ‘dla Plisera e Majutin dal Pampardu: prendono il nome da due cascine santhiatesi realmente esistenti.

Il programma

Il Carnevale inizierà venerdì 17 giugno con il tradizionale appuntamento (questa volta fuori stagione) del “Giobia Grass Santhiatese” in piazza Aldo Moro a partire dalle 19.30: ci saranno venti postazioni allestite da altrettante compagnie carnevalesche che offriranno alla popolazione succulenti piatti tipici. Poi il 18 la sfilata notturna e il 19 quella diurna. Inoltre domenica mattina dalle 10,30 si svolgerà un grande incontro con le maschere e i personaggi storici provenienti da tutto il Piemonte che nel pomeriggio si uniranno al corso mascherato. Non solo. Non c'è festa che tenga senza brindisi e buon cibo! È per questo che saranno presenti, dal 18 al 21 giugno, ben 8 Birrifici, con 24 Birre artigianali e i migliori cibi di strada italiani e piemontesi, curati dall’organizzazione “Fuori i Fusti by Bolle di Malto” e selezionati da Gusto Italia.. Musica, momenti di intrattenimento e tanto altro ancora. Questo è il Carnevale storico di Santhià. Per chi ama invece andar fuoriporta nel tempo libero, quale occasione migliore è il weekend lungo dal 17 al 21 giugno... se in famiglia la maschera non volete metter... Santhià vi attende con uno dei suoi spettacoli d'eccellenza, il birdwatching.