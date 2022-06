"Nessuna revoca di fondi statali al Comune di Trino". Il sindaco Daniele Pane precisa su alcune indiscrezioni dei giorni scorsi.

"Erano circolate notizie circa il fatto che fossero stati revocati fondi di finanziamento a molti Comuni in tutta Italia, e tra questi anche il Comune di Trino. In realtà, il Ministero ad inizio maggio ha semplicemente invitato alcuni Comuni a fornire chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi. Il riferimento era a due erogazioni da parte dello Stato centrale per le annualità 2020 e 2021, rispettivamente 70.000 euro e 140.000 euro, che abbiamo investito in opere di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici pubblici, ovvero scuole, teatro e palazzo municipale. Oggi abbiamo ricevuto la comunicazione da parte del Ministero degli Interni che "le opere classificate ai fini del contributo risultano correttamente inserite e con data di aggiudicazione e/o di avvio dei lavori entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. Alla luce delle informazioni fornite e dei dati trasmessi, si procederà entro breve termine, nelle modalità di cui all’articolo 1 comma 33 della Legge 160/2019, alla corresponsione dell’acconto pari al 50 per cento del contributo a favore degli enti che ancora non hanno ricevuto tale quota". I fondi non erano revocati allora e non lo sono tanto meno oggi, La professionalità e la qualità con cui lavorano i nostri uffici è rimarcata e constatabile quotidianamente e questa ne è solo l'ennesima dimostrazione".