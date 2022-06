Rifiuti: in arrivo cassonetti informatizzati riconoscono i “chip”

Borgosesia, rifiuti: in arrivo nuove isole informatizzate. Dopo le prime cinque isole installate da Seso Ambiente a novembre, l’azienda del Comune ha assegnato ad uno studio di professionisti l’incarico di individuare una formula urbanisticamente gradevole per la creazione di nuove isole tecnologiche al servizio di condomini che non dispongono di aree interne dove poter posizionare i cassonetti.

Seso garantisce che a breve si arriverà ad una risoluzione: "Il sistema funziona molto bene per i condomini che hanno spazi ad hoc per il posizionamento delle isole ecologiche – dice Marisa Varacalli, amministratrice Unica di Seso – quindi è evidente che si tratta di una modalità di raccolta efficace e comoda".

Come funziona questo metodo? I cassonetti informatizzati riconoscono un “chip” applicato ai contenitori, in modo da registrare il conferimento di ciascun condomino: il sistema risulta estremamente pratico per chi ha la possibilità di avere i cassonetti nel cortile del palazzo, un po’ più complicata per chi è costretto a raggiungere isole a qualche centinaio di metri di distanza dalla propria abitazione: per questo gli amministratori stanno studiando una soluzione, che ormai è in dirittura d’arrivo: "Il nostro obiettivo è quello di alloggiare i cassonetti in una struttura che non risulti invasiva rispetto agli spazi urbani dove verrà collocata e nello stesso tempo sia di comodo accesso per i condomini – aggiunge Marisa Varacalli – lo studio di architettura incaricato ci ha già fornito le prime bozze, ma prima di procedere vorremmo sottoporle agli utenti interessati per valutarne il gradimento. Rimarrà poi – conclude Varacalli - il parere della Sovrintendenza, che ha l’ultima parola sull’adeguatezza della soluzione individuata".

A breve sarà presentata agli interessati una rosa di proposte tra cui individuare la soluzione: le isole informatizzate rappresentano un metodo moderno ed incentivante per la raccolta differenziata, un passo in più nella qualità del servizio di raccolta a tutela dell’ambiente.