Encomio per tre carabinieri trinesi

"Un grazie a questi uomini e donne che quotidianamente garantiscono la nostra sicurezza".

Così il sindaco Daniele Pane ha ringraziato i carabinieri in occasione della festa per i 208 anni di fondazione dell’Arma. Il sindaco ha voluto sottolineare un riconoscimento ottenuto da tre carabinieri trinesi: "Congratulazioni, in particolare, ai “nostri” carabinieri della stazione di Trino, il luogotenente Emilio Farina, il comandante Maresciallo Luca Maricchiolo, il sottordine brigadiere Capo Qs Stefano Pasqualini per lo speciale encomio ricevuto".