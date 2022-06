"Numerosi Comuni valsesiani pronti a potenziare il teleriscaldamento"

"Numerosi Comuni valsesiani sono pronti per sviluppare caldaie a cippato e potenziare il teleriscaldamento. Come Unione Montana incentiveremo questa progettualità e investiremo fondi affinché si possa realizzare una filiera efficiente, nel rispetto del territorio e in linea con le nuove esigenze europee in ambito energetico". Così il presidente dell’Unione Montana, Francesco Pietrasanta, commenta l'esito del convegno tenutosi a Quarona sul tema delle opportunità delle biomasse legnose ai fini energetici è soddisfatto, e prospetta le azioni che verranno messe in campo sul territorio.

I Comuni che hanno manifestato l’intenzione di procedere alla conversione energetica sono Quarona, Varallo, Valduggia, Cellio con Breia, Alagna e Mollia. Gli interventi dei relatori, così come il confronto tra i partecipanti, hanno reso evidente come sia doveroso investire sullo sviluppo del teleriscaldamento: "La Valsesia, come è stato ripetuto più volte nel corso del convegno, ha le risorse per convertirsi a questo tipo di energia – aggiunge Pietrasanta – i benefici sarebbero molteplici: risparmio sul costo delle bollette, corretta gestione dei boschi, lavoro per le imprese del territorio. Tutto questo deriverebbe dalla cosiddetta “filiera corta”, ossia con prodotti locali – sottolinea il Presidente – che garantisce importanti ricadute positive per l’ambiente".

Non certo secondario, per la Valsesia, risulta il beneficio di garantire la manutenzione corretta dei boschi: "La gestione programmata delle aree boschive consente di aumentare l’assorbimento della CO2 – spiega Pietrasanta – e quindi di rendere le comunità alpine, come la nostra, fondamentali nell’ambito della lotta contro il riscaldamento globale ed il cambiamento climatico: il nostro obiettivo sarà quello di incentivare le aziende che operano correttamente in questo settore – conclude – perché l’innovazione e l’attenzione sono la chiave per un futuro sostenibile per tutti. Noi ci crediamo, e siamo già in cammino su questa strada".