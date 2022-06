Trino: addio all'ostetrica Teresina Gardano

Trino perde un altro pezzo della sua storia.

Teresa Gardano, per tutti la Teresina ostetrica, è mancata a 102 anni e sarà ricordata per sempre come una figura importante per generazioni di trinesi. La Teresina ha seguito il percorso di gravidanza di innumerevoli mamme trinesi, seguendole con i loro piccoli con una passione che andava oltre il suo lavoro di ostetrica. Generazioni di trinesi sono nati grazie al suo supporto.

Il rosario per Teresina ostetrica si terrà questa sera, domenica 5 giugno, alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dove poi lunedì 6 giugno alle 10,30 le verrà dato l'ultimo saluto con il funerale concelebrato dai suoi sacerdoti trinesi don Stefano Bedello e don Gianmario Isacco.