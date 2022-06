Incontro di gemellaggio, raduno dei camper, una giornata alla scoperta di Leri, la festa della Repubblica con il concerto della Banda “Giuseppe Verdi”. Un altro fine settimana denso di appuntamenti a Trino.

Il gemellaggio: sono arrivati giovedì sera i gemelli ospiti da Chauvigny, Geisenheim e Banfora e ospitato dalle famiglie del Comitato del Gemellaggio. Venerdì c’è stata la gita ad Asti e all’Abbazia di Vezzolano, mentre oggi, sabato 4 giugno, dalla Cappelletta partirà la passeggiata verso la Grangia di Pobietto per visitarla insieme al museo del riso. Dalle 17,30 nell’ambito del progetto “Fa-Rete” ci sarà la premiazione del concorso letterario, la presentazione della pubblicazione artistica di ricette della tradizione, e la presentazione degli allievi del St. Ursula Gymnasium di Geisenheim. Alle 19 la merenda sinoira alla riscoperta dei piatti della tradizione, preparata dall’alberghiero “Sergio Ronco”. Domenica 5 giugno alle 16 verrà inaugurata la mostra del progetto “Fa-Rete” al Paleologo con la presentazione dei pannelli del liceo artistico “Ambrogio Alciati” e i bozzetti dei suoi allievi per il logo del Comitato del Gemellaggio. Alle 16,45 verrà illustrato il progetto “Fa-Rete”, alle 17 ci saranno spettacoli teatrali, musicali e coreografie sempre nell’ambito di “Fa-Rete” e l’apertura della coperta della solidarietà. Il Comitato trinese ha predisposto anche dei programmi alternativi per gli studenti gemelli: i francesi della Maison Familiale di Chauvigny, i tedeschi del St. Ursula Gymnasium e dell’Università del vino di Geisenheim.

Il raduno dei camper: ha base in piazza Milite Ignoto il camper raduno “sulla Strada del riso vercellese” del Traiano Camper Club. Venerdì c’è stata un’intera giornata di visita a Vercelli, tra la sede di Ovest Sesia, il museo “Borgogna”, la basilica di Sant’Andrea, il duomo, il museo “Leone”, piazza Cavour. Oggi, sabato 4 giugno, i camperisti andranno a Lucedio per una visita guidata all’Abbazia di Lucedio e a seguire al borgo di Leri in occasione della giornata di festa con la mostra di trattori d'epoca e carrozze. Domenica 5 giugno i partecipanti si recheranno alla riseria Osenga per assistere all’esperienza sul riso e per una risottata in compagnia.

“Vivi Leri”: è organizzata dall’associazione L.E.R.I. Cavour per oggi, sabato 4 giugno, dalle 10,30 alle 19. Il programma: dalle 10,30 alle 18 ci sarà l’esposizione di trattori d’epoca e la leggenda della carrozza che trasportava Cavour dalla stazione di Livorno Ferraris al borgo di Leri. Dalle 16,30 spazio alle passeggiate all’interno del borgo con una proiezione all’interno della casa, a posti limitati da prenotare. Alle 19 ci sarà l’aperitivo, sempre a posti limitati e su prenotazione, a cura della Pro Loco Famija Cruatina di Crova. Saranno visitabili le stanze e il salone di casa Cavour dove si terrà una breve conferenza sul canale irriguo voluto dal conte. Chi fosse interessato ad avere informazioni può contattare l’associazione guidata da Amadè visitando il sito www.associazionelericavour.it oppure scrivendo una mail a [email protected]

La festa della Repubblica: il Comune di Trino la celebra con le associazioni e con la Banda “Giuseppe Verdi” che domenica 5 giugno alle 11 al Teatro civico terrà il concerto. Il programma: l’esecuzione dell’inno nazionale italiano in apertura, seguito dall’ouverture dalla suite de “Il lago dei cigni” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, “Dankeschön, Bert Kaempfert!” di Hans Kolditz, “The syncopated clock” di Leroy Anderson, “Pray for Ukraine” di Francesco Cillone arrangiata per banda da Alessandro Panella, “Paris Montmartre” di Toshio Mashima, e per finire gli inni delle città gemelle.