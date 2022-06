Successo per il Carnevale storico trinese in versione "estiva"

Si è svolto con successo l’appuntamento del carnevale estivo organizzato dal comitato del Nuovo Carnevale Storico Trinese lo scorso fine settimana.

E proprio dal comitato arriva il sunto dell’iniziativa: "Ringraziamo tutti coloro che, in questi anni, hanno dato supporto al nostro lavoro per permettere la realizzazione di tutti gli eventi svolti fino ad oggi. Ovvero la Pro Loco Trino per il supporto tecnico-culinario alla nostra festa, il circolo del Club Amici Robellesi per averci messo sempre a disposizione la loro sede quando necessario, Sergio Lavander e Franco Fre, fotografo e video maker ufficiali, sempre pronti a seguirci in ogni appuntamento, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la loro rassicurante presenza, il Comune di Trino per il sostegno ad ogni nostra iniziativa. E poi Pat, Fidas, Aido, Avgia, Auser, San Vincenzo de’ Paoli e Centro d’ascolto Caritas da sempre presenti sul territorio e vicine al carnevale. Non possono mancare le scuole dell’Istituto Comprensivo trinese, il liceo artistico “Ambrogio Alciati” e l’istituto alberghiero “Sergio Ronco”, l’ex Ipab, ora Apsp “Sant’Antonio Abate”, il parroco don Pato e il gruppo dell'oratorio, Teresa del negozio "Luisa Giocattoli" per averci messo a disposizione parte del suo negozio dove, dalla scorsa domenica, sorge la nuova sede del Carnevale Trinese, in corso Cavour. Ed infine i commercianti e l'Aoct per il sostegno ad alcune iniziative carnevalesche".

Dal comitato concludono: "Il ringraziamento più grande va ai personaggi del Carnevale Storico, la Bella Castellana Raffaela e il Capitano Cecolo Broglia Simone, che ci hanno sopportato e supportato per ben tre anni, continuando a vestire i loro panni, primi nella storia carnevalesca trinese, nonostante le avversità della pandemia limitassero la magia delle sfilate e la serenità che il carnevale sa regalare. In ogni situazione sono stati pienamente all'altezza di questo ruolo e hanno magistralmente condotto il gioco, portando sempre lo spirito del carnevale con la loro contagiosa e naturale simpatia. Grazie anche a chi sostiene i regnanti come seguito alle varie visite benefiche durante tutto il periodo della loro carica regale. Diamo appuntamento a tutti per nuove sorprese che ci condurranno al 72° Carnevale Storico Trinese del 2023".