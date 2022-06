Seso Ambiente: assunti cinque operatori

Borgosesia: sono cinque i nuovi addetti che presto entreranno nell’organico di Seso Ambiente, la società in house del Comune. "Assumiamo cinque nuovi addetti – dice Marisa Varacalli, amministratore unico - di cui tre assegnati allo spazzamento e due autisti con patente C, uno dei quali è una donna: sono posti a tempo indeterminato, con contratti di qualità, che tutelano il lavoratore. I nuovi addetti lavoreranno solo sul territorio del Comune di Borgosesia, per migliorare ulteriormente la cura della città - aggiunge Varacalli - abbiamo l’obiettivo di inserire il turno di spazzamento pomeridiano, in modo da garantire la costante pulizia delle strade, aiuole e cigli".