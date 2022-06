Ritorna il Carnevale Storico di Santhià dal 17 al 21 giugno. Un’edizione particolare e molto attesa, dopo oltre due anni passati senza poter festeggiare come tradizionalmente è avvenuto da quasi 1.000 anni.

Il Carnevale 2022, in attesa delle due sfilate di sabato 18 e domenica 19 giugno, inizierà venerdì 17 giugno con il tradizionale appuntamento ( questa volta fuori stagione) del “Giobia Grass Santhiatese” in piazza Aldo Moro a partire dalle 19.30: ci saranno venti postazioni allestite da altrettante compagnie carnevalesche che offriranno alla popolazione succulenti piatti tipici. La serata dalle 23 sarà inoltre allietata dallo spettacolo musicale del gruppo Divina.

Poi sabato 18 giugno alle 20.30 sempre si svolgerà la tradizionale sfilata notturna con carri e maschere illuminate. Lo stesso giorno è in programma anche l’inaugurazione della manifestazione enogastronomica “Fuori i Fusti” By Bolle di Malto garantita fino al 20 giugno. La sfilata diurna si terrà invece domenica alle 16.30 e alle 22.30 ci sarà lo spettacolo musicale degli Explosion.

Poi per lunedì 20 alle 22.30 si terrà lo spettacolo musicale The Royal Band Queen Tribute mentre martedì (alle) 22 si svolgerà il “Rogo del Babaciu”, che sancirà la fine del Carnevale con lo spettacolo musicale The Bowman.