Nelle aule dell'asilo Sant’Antida contenitori per la differenziata

Borgosesia: dopo alcune scuole superiori, anche la scuola dell’infanzia di Sant’Antida ha richiesto a Seso i contenitori per la raccolta differenziata da utilizzare nelle aule: "Abbiamo consegnato l’altro giorno cinque contenitori per la plastica, che le educatrici ci hanno richiesto a seguito di un lavoro effettuato con i bambini – spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello – per comodità di utilizzo all’interno della scuola, anziché fornire i sacchi trasparenti come alle utenze domestiche, abbiamo fatto realizzare appositamente dei bidoncini di colore bianco, che le maestre hanno indicato come colore collegato alla plastica, da utilizzare sia nelle aule scolastiche che nella mensa".

Questa operazione si colloca nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ambientale che Seso ha avviato nei diversi ordini scolastici, alla quale hanno aderito con entusiasmo numerose scuole cittadine: "L’obiettivo, che stiamo centrando appieno – aggiunge Dario Pavanello – è quello di diffondere una cultura del riciclo/riuso con la certezza che i bambini ed i ragazzi saranno capaci di interiorizzare questo concetto e di trasmetterlo con efficacia alle loro famiglie".