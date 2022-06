Buona risposta per la prima photo marathon

Santhià: buona risposta di pubblico per la Santhià Summer Marathon, la prima photo marathon targata Summer Click Festival. Partecipanti da paesi vicini ma anche da Chivasso e San Benigno Canavese. I fotografi hanno sviluppato i 4 temi dati di volta in volta dagli organizzatori: Storia Santhiatese, Espresso, Pace e Fine. Ora la parola passa ai giudici, che decreteranno il vincitore per ogni categoria di tema.

Il programma del Summer Click Festival ha visto l'inaugurazione nei locali della biblioteca civica della mostra fotografica "Sulle mie Tracce" di Giulia Giolito, visitabile fino a sabato 25 giugno negli orari di apertura della civica. Martedì 7 giugno, alle ore 21, sempre in biblioteca, si terrà la prima serata fotografica dal titolo "Dalle Alpi alle Risaie - scatti di natura selvaggia" a cura del fotografo Davide Adamoli.