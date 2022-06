Trino: un contributo di 500 euro al Bosco della Partecipanza

Un contributo di 500 euro alla Partecipanza dei Boschi di Trino dal Lions Club Santhià guidato dal presidente Mauro Tos.

E’ stato consegnato nei giorni scorsi da Tos, trinese, al primo conservatore della Partecipanza dei Boschi Ivano Ferrarotti, presente con Luigi Borla e Francesco Picco ad accogliere la delegazione di una ventina di soci del Lions Club Santhià. Ferrarotti spiega: "Il Lions Club Santhià ha voluto darci questo contributo per aiutarci nella sistemazione del nostro bosco dopo il terribile evento atmosferico che lo ha devastato in varie parti. Ringrazio Tos e il Lions Club a nome della Partecipanza e per rendere merito a questo bellissimo gesto stiamo ipotizzando di realizzare un pannello illustrativo vicino ad un albero particolarmente danneggiato dal tornado per illustrare cosa riusciamo a fare e grazie a chi lo possiamo fare. Abbiamo accompagnato i soci del Lions a fare un breve giro nel nostro Bosco ringraziandoli ancora per questo apprezzabilissimo gesto".