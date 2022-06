Palazzolo: festa della Repubblica, il programma

Verrà celebrata domani, giovedì 2 giugno, la festa della Repubblica a Palazzolo.

L’appuntamento è alle 10,30 in piazza Martiri della Libertà per la deposizione dei fiori alla lapide in ricordo ai caduti. Alle 10,45 partirà la sfilata lungo corso Italia con i ragazzi delle leve 2002, 2003 e 2004, per poi recarsi alla messa in chiesa parrocchiale alle 11. Alle 11,50 ci sarà l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti in piazza Giovane Italia e alle 12 verrà consegnata una copia della Costituzione italiana ai ragazzi delle leve 2002, 2003 e 2004.

L’appuntamento della festa della Repubblica a Palazzolo è organizzato dall’Amministrazione comunale con Bersaglieri, Alpini, associazioni locali e la Banda musicale “Fausto Nervi”, con la partecipazione dei ragazzi delle tre leve 2002, 2003 e 2004, e l’invito alla cittadinanza a prendere parte a questo momento di festa nazionale.