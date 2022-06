Inaugurazione del nuovo sgambatoio comunale

Gattinara: oggi, mercoledì 1° giugno, alle 17 sarà inaugurato il nuovo sgambatoio comunale realizzato con il coinvolgimento attivo del rifugio Enpa “Il Giardino di Quark”. Oltre mille metri quadri a disposizione degli amici a quattro zampe. L’area, sita tra via Dante e via Giulio Cesare, risulta in posizione strategica in quanto appena fuori dal centro abitato ma facilmente accessibile e comoda a parcheggi pubblici. "Grazie all'Amministrazione comunale - spiega Alessandra Boccalate, presidente Enpa – per aver accolto la nostra proposta. A Gattinara sono presenti quasi 1300 cani e la richiesta di aree per lo sgambo è sempre maggiore".

Lo sgambatoio sarà aperto a tutti, per la frequentazione sarà sufficiente seguire semplici regole di igiene e rispetto indicate su appositi cartelli. "Gli animali domestici sono membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie, e la loro cura e il loro benessere è importantissimo - commentano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione che ha seguito il progetto in tutte le sue fasi - per questo abbiamo subito accolto la proposta di Alessandra Boccalate".