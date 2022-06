Borgo Vercelli: sabato 4 verrà commemorato Edoardo Brunetta d'Usseaux

"Verrà commemorato sabato 4 giugno il comandante del 4° squadrone del Nizza Cavalleria, tenente Edoardo Brunetta d'Usseaux, figura di spicco nella seconda Guerra d’Indipendenza che morì a Borgo Vercelli il 22 maggio 1859 nello scontro con un gruppo di austriaci, mentre difendeva i lavori che si stavano effettuando sul fiume Sesia". Così il sindaco Mario Demagistri presenta l’appuntamento di sabato mattina a Borgo Vercelli.

Il programma: alle 10 in piazza Brunetta al monumento ci sarà la cerimonia commemorativa, alle 10,30 nella sala della Soms ci sarà la presentazione, con intermezzo musicale, del volume “Nicaea Fidelis! Il Reggimento Nizza Cavalleria (1°) nelle battaglie del Risorgimento in Lomellina e nel Pavese” del professor Roberto Allegra. "Alla memoria di Edoardo Brunetta d'Usseaux venne concessa la medaglia d’oro al Valor Militare e nel 1903 fu anche eretto il monumento che ha dato anche il nome alla piazza dove è stato costruito. Sarà presentato un libro scritto dal professor Roberto Allegra, che narra in modo sintetico la storia delle guerre risorgimentali con riferimenti specifici ai combattimenti avvenuti nei paesi di Montebello della Battaglia, Confienza, Palestro, Vinzaglio e ovviamente anche Borgo Vercelli", evidenzia Demagistri.