Il Centro anziani "Walter Rosso" al raduno di Piemonte e Valle d'Aosta

Santhià: il Centro anziani "Walter Rosso" al raduno dei Centri Anziani di Piemonte e Valle d'Aosta insieme ad altri 23 comuni, per un totale di 450 realtà partecipanti. Svoltosi a San Damiano d’Asti, il raduno ha visto l’assessore Alessandra Ferragatta rappresentare l'amministrazione santhiatese, con il direttivo del Centro Walter Rosso e il suo presidente Giovanni Vizzi.

La rappresentanza santhiatese ha partecipato al corteo per le vie del paese astigiano per poi partecipare alla esibizione della banda municipale e delle majorettes Silver girl di Villanova, a seguire il pranzo in tre punti sandamianesi.