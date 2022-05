Anche 7 Comuni del Vercellese beneficeranno del bonus montagna

C’è anche il Vercellese, con sette località, tra le province beneficiarie del nuovo bonus di 5,6 milioni di euro destinato a sostenere la ripresa delle attività degli alberghi e delle altre strutture ricettive in 80 comuni di montagna che ospitano impianti di risalita, percorsi di passaggio o piste per lo sci di fondo.

I ristori possono arrivare fino a 8.450 euro per le strutture ricettive dei comprensori sciistici e fino a 15.400 per gli alberghi, con un riparto parametrato alle loro dimensioni e al numero dei posti letto. Le località in provincia di Vercelli che potranno beneficiare del bonus sono Alagna Valsesia, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Scopa e Scopello.

“Sappiamo quanto la montagna sia una ricchezza per la nostra provincia - commentano i consiglieri regionali vercellesi Angelo Dago e Alessandro Stecco - e sappiamo anche quanto le filiere dell’accoglienza, del turismo e degli sport invernali siano state penalizzate dalle chiusure imposte dal lockdown, alle quali si sono aggiunte le difficoltà di stagioni con precipitazioni scarsissime o peggio flagellate da eventi calamitosi. Questo nuovo pacchetto di ristori è la dimostrazione di come la Regione a maggioranza Lega abbia a cuore le sorti di un settore strategico per trainare la ripresa del post pandemia, oltre che di territori che per troppo tempo sono stati considerati marginali e di fatto lasciati soli ad affrontare le difficoltà tipiche di chi vive e lavora nelle nostre terre alte”. Aperta da oggi 31 maggio fino al 10 giugno la raccolta delle domande sulla pagina web di Finpiemonte.

I Comuni interessati dal provvedimento sono disseminati su quasi tutte le province della Regione: 20 sono situati nella provincia di Torino, 30 in quella di Cuneo, 15 nella provincia di Verbania, 7 a Biella, 1 ad Alessandria e 7 a Vercelli. L’elenco dei beneficiari, oltre agli hotel, comprende agriturismi, affittacamere, alloggi vacanze, Bed & breakfast, case per ferie, Cav – residence, country house, ostelli, strutture ricettive innovative, campeggi grandi e piccoli, villaggi turistici, rifugi escursionistici e rifugi alpini.