Successo per la festa di fine anno della Pallacanestro Trino

Sì è svolta nel contesto di “Trino in piazza” ed è stata un successone la festa per la fine del progetto scuola e dell’annata sportiva delle giovanili della Pallacanestro Trino.

Tantissimi giovani cestisti si sono ritrovati al campetto parrocchiale di via Gian Andrea Irico per passare un paio di ore insieme tra sport, merenda e festa. Erano circa una cinquantina i giovani presenti al campetto della parrocchia, tra ragazzi della Under 19, i bambini del minibasket e quelli del progetto scuole che si è svolto nel corso dell’anno scolastico alle scuole elementari e medie fra Trino, Palazzolo, Asigliano e Desana. Una bella festa, con tantissima gente, la merenda offerta ai ragazzi presenti, per una bella giornata insieme.