Borgosesia piange il giovane medico Alessandro Dellasette

Borgosesia: addio al medico di famiglia Alessandro Dellasette. Aveva 33 anni ed è stato trovato morto sabato 28 maggio in casa, nell'alloggio di viale Rimembranze. Da alcuni anni ormai aveva studio in città, in Galleria Frascotti.

La notizia della morte del giovane medico ha destato profondo cordoglio a Borgosesia, dove era stimato per la sua professionalità.