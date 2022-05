Le panchine della città dipinte da giovani artisti

Gattinara: nuovo look per le panchine cittadine. "Sopra o sotto la panca la capra campa?” Questo uno dei temi a cui è dedicata una delle panchine d’artista che i giovani gattinaresi, coordinati dall’associazione Liberumes, stanno dipingendo. Le sedute in cemento, un tempo collocate in piazza Paolotti, in seguito al rifacimento dell’area e alla posa di nuovi arredi urbani, hanno trovato una nuova collocazione lungo i corsi cittadini.

"Grazie all’impegno e alla buona volontà dei nostri giovani e dello staff di Liberumes – commenta il sindaco Maria Vittoria Casazza – continua lo sviluppo artistico dei nostri luoghi e dei nostri arredi". Negli scorsi mesi era stato abbellito il muro che conduce alla Torre delle Castelle e altri progetti sono già in attesa di colori e pennelli.